WOHNUNGSBAU - Der Ukrainekrieg, steigende Materialpreise und Finanzierungskosten sorgen für gravierende Probleme bei Neubauprojekten. Verbände und Wohnungsunternehmen stellen sich laut einer Untersuchung des Immobilienverbands GdW darauf ein, dass sich viele Projekte verzögern sowie verteuern. Der Wohnungsbau in Deutschland könnte dadurch 2023 deutlich einbrechen. In diesem Jahr werden die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser voraussichtlich erneut um 6 bis 7 Prozent zulegen, prognostiziert der Verband. (Handelsblatt)

MITTELSCHICHT - Der Anteil der Bevölkerung, der sich zur Mitte der Gesellschaft zählen lässt, hat sich in mehr als zehn Jahren kaum verändert und ist schon gar nicht geschrumpft. Das zeigt eine neue Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der FAZ vorliegt. Gemessen an ihren Selbsteinschätzungen, gehören inzwischen sogar deutlich mehr Bürger mittleren und höheren Schichten an als damals. (FAZ)

BIOSPRIT - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bekommt von den Ländern Unterstützung für ihren Plan, den Anbau von Pflanzen für Biosprit zu begrenzen. Für die Mineralölkonzerne könnte es so schwieriger werden, ihre Klimavorgaben zu erreichen. Als Ausgleich fordern die Umweltminister der Länder ein bundesweites Tempolimit. (Welt)

