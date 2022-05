Dahinter steht keine operativ, fundamental begründete Tendenz, sondern Markttechnik in Kombination mit der Grundstimmung am Markt. Es betrifft den gesamten deutschen Nebenwertesektor. Das Stichwort lautet: Käuferstreik. An den SIXT-Zahlen gibt es nichts auszusetzen. Dem besten Jahresauftakt in der Unternehmensgeschichte wird ein starker Sommer folgen. Die Jahresprognose wurde bekräftigt: Deutlicher Umsatzanstieg bei380 bis 480 Mio. € Vorsteuergewinn nach dem Rekordausnahmejahr 2021 mit 442 Mio. €. Die Flottengröße stieg um ein Viertel auf 125.000 Fahrzeuge und liegt nur noch knapp unter den Vor-Corona-Zahlen. Rd. 7 € Gewinn je Aktie für die Vorzüge liegen im Bereich des Machbaren. Das macht KGV 9 für die Vorzüge des am schnellsten wachsenden Mobilitätsdienstleisters der Welt, der zuletzt frisch in den kanadischen Markt eingestiegen ist. SIXT VZ. bleiben ein Kauf.



