Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, May 13
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.8890 USD
|IE00BJXRZJ40
|13 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.619600 USD
|IE00BJXRZ273
|13 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.465900 USD
|IE00BLRPQH31
|13 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.794000 USD
|IE00BLRPQJ54
|13 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.081400 USD
|IE00BLRPRR04
|13 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.194600 USD
|IE00BLRPRQ96
|13 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|3.984400 USD
|IE000HJV1VH3
|13 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|4.120200 USD
|IE000QRNAC66
|13 May 2022
RIZE DIGITAL PAYMENTS ECONOMY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de