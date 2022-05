Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat unter dem Strich eine gute Handelswoche hinter sich. Zeitweise notierte er zwar unter der Marke von 13.500 Punkten. Vor allem in der zweiten Wochenhälfte legte der DAX dann aber kräftig zu und ging oberhalb der 14.000 Punkte ins Wochenende. Marktidee: Carl Zeiss Meditec Carl Zeiss hat am Freitag Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Umsatz und Gewinn legten jeweils kräftig zu. An der Börse kam die Bilanz sehr gut an. Allerdings hatte die Aktie erst kurz vorher ein Zwei-Jahres-Tief markiert. Aus technischer Sicht rückt jetzt ein wichtiger Widerstand in den Fokus. Ein Anstieg darüber würde den Weg zu neuen Kurszielen freimachen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf