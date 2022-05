Die Einschläge in der Ströer-Aktie haben in den letzten zwei Jahren sichtlich zugenommen, trotzdem gelang es noch innerhalb des übergeordnet laufenden Aufwärtstrends frische Rekorde Anfang 2021 bei 82,50 Euro zu markieren. Dort allerdings strichen Käufer wieder die Segel und sorgten in einem ersten Schritt für Abschläge auf 65,00 Euro. In diesem Jahr kam es zu einem erneuten Crash auf knapp unter ...

