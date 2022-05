The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2022ISIN NameSE0006758231 CLINE SCIENTIFIC BDK0061414471 DECIDEACT A/S DK -,10US3765368846 GLADSTONE COM.PRF.G DL 25US30162V6074 EXELA TECH.INC.PFD.SER.BUS3131488682 FEDERAL AGRIC.N.-C.PFD DUS8085138654 CHARLES SCHWAB DEP.PRF.JDE000HLB3B75 LB.HESS.THR.CARRARA05L/16CH0280567469 BCO SANT.CHILE 15-22AU3CB0244440 TOYOTA FIN. 17/22 MTNUS05253JAS06 A.N.Z. BKG GRP (NY) 2022US61744YAH18 MORGAN STANLEY 2022XS1613091500 QNB FINANSBANK 17/22 REGSXS1402176389 STATE G.O.I. 16/22 REGS