Schindellegi (ots) -Der erste und schweizweit einzigartige Teams-Telefonie Day stiess im Vorjahr mit über 600 Teilnehmenden aus unterschiedlichen Unternehmen auf grosses Interesse und viel positives Feedback. Microsoft Teams hat die Kommunikation und Collaboration grundlegend verändert und sich zum führenden Instrument für Unternehmen und hybrides Arbeiten entwickelt. Die monatliche Anzahl der aktiven Nutzer weltweit beträgt mittlerweile über 270 Millionen. Die nächste und exklusive Veranstaltung am 24. Mai 2022 bietet Interessierten in sechs unterschiedlichen Vorträgen eine geballte Ladung an Wissen rundum um die Teams-Telefonie.Expert:innen aus der Branche referieren in sechs kostenlosen und frei buchbaren Sessions über Neuigkeiten, Praxiserfahrungen und Erfolgsfaktoren und stellen die Roadmap des Herstellers vor. Der www.teams-telefonie-day.ch findet ausschliesslich in digitaler Form statt.Die verschiedenen Sessionssipcall als Organisator eröffnet den beliebten Anlass und erklärt kurz die Anbindung der Teams-Telefonie. Im Anschluss stellt Microsoft Schweiz die neuesten Features vor und gibt Einblicke in die Roadmap des Herstellers. Mit AudioCodes berichtet ein Partner, der weiss, wie wichtig eine effektive Kommunikation für jedes Unternehmen ist, und bietet eine breite Palette von Microsoft-zertifizierten Systemen, die sich nahtlos in Microsoft Teams integrieren lassen. Nach dem Mittag folgt ein exklusives Live-Interview der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) zur erfolgreichen Teams-Telefonie-Integration. Die Must-Haves für die Teams-Telefonie und nützliche Add-ons, die für Unternehmen geeignet sind, werden von TwinCap First vorgestellt. Der Event wird von sipcall mit einer Zusammenfassung abgeschlossen. Das Programm und die Anmeldemöglichkeiten sind unter www.teams-telefonie-day.ch zu finden.Das UnternehmenAls Pioniere der Internettelefonie lancierte die Backbone Solutions AG im Jahr 2005 unter der Marke "sipcall" innovative Business-Lösungen basierend auf der VoIP-Technologie. Über 40'000 zufriedene Telefonie-Kunden und über 700 Partnerunternehmen vertrauen derzeit auf die Kompetenz und Erfahrung von sipcall by Backbone Solutions AG, dem beliebtesten VoIP-Provider bei Microsoft Partnern.Pressekontakt:sipcall by Backbone Solutions AGOliver Giaffreda, MarketingChaltenbodenstrasse 4a, CH-8834 SchindellegiTelefon +41 44 200 5000ogiaffreda@sipcall.ch www.sipcall.ch www.teams-telefonie-day.chOriginal-Content von: sipcall.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007604/100889270