Swisslos hat 2021 ein sehr gutes Ergebnis erzielt und überweist den Kantonen und der Sport-Toto-Gesellschaft 491 Millionen Franken, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit unterstützt Swisslos 20'000 gemeinnützige Institutionen, die von der Corona-Pandemie stark gefordert wurden.Das erfreuliche Jahresergebnis 2021 von Swisslos ist auf Ertragszuwächse bei den Sportwetten zurückzuführen. Dabei haben die im neuen Geldspielgesetz vorgesehenen Massnahmen zur Eindämmung des illegalen Angebots an Sportwetten gegriffen. Swisslos bietet den Wettenden eine attraktive legale Alternative, was vom neuen Gesetz beabsichtigt war. Ein zweiter Grund für die Ertragszuwächse sind die mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen. Ein Teil des zusätzlich verfügbaren Einkommens wurde für Lotterien und Sportwetten verwendet. Dabei stiegen die Erträge sowohl beim Online-Spielbetrieb über die Swisslos-Internetseite als auch über die Verkaufsstellen.Zuverlässige Unterstützung in ausserordentlichen ZeitenDas altbewährte Lotteriesystem hat sich in den beiden Coronajahren 2020 und 2021 bewährt. Tausende von Kulturschaffenden und Institutionen konnten während der Schliessungen und Einschränkungen mit Swisslos-Geldern unterstützt werden. Ebenso waren Sportvereine und soziale Institutionen mehr denn je auf diese finanzielle Unterstützung angewiesen. Damit kommen die Mehreinnahmen von Swisslos Projekten und Institutionen zugute, die den durch die Pandemie strapazierten gesellschaftlichen Zusammenhang fördern.Grosse Vielfalt der BegünstigtenNeben grossen, bekannten Museen und Kulturevents wie dem Filmfestival Locarno gehören auch zahlreiche kleinere Kulturbetriebe, Sozial- und Umweltprojekte oder Vereine zum heterogenen Kreis der Begünstigten. Dazu gehören zum Beispiel das Märchen- und Geschichtenfestival Klapperlapapp auf seiner Tournee durch die Schweiz, die Erneuerung des Erlebniswegs Honigbienen im appenzellischen Rehetobel, Telefon 143 - Die dargebotene Hand oder die Einrichtung "Tischlein deck dich". Die Lotteriegelder kommen rund 20'000 gemeinnützigen Projekten zugute. Mit dieser Unterstützung trägt Swisslos zu einer vielseitigen, solidarischen Schweiz bei.Die Auflistung der unterstützen Institutionen und Projekte sind unter https://swls.ch/unterstuetzteprojekte2021einsehbar.Der Geschäftsbericht 2021 ist auf der Swisslos-Internetseite zu finden https://swls.ch/geschaeftsbericht2021