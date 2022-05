Die Übernahme von Javelo stärkt die HR-Tech-Plattform von PSG Equity, zu der bereits das finnische Sympa und Recruitee aus den Niederlanden gehören. Javelos führende Lösungen umfassen die HR-Software-Säulen Rekrutierung, Core HR und Performance Management.

Javelo, das in den Bereichen Performance Management und Employee Engagement als führend gilt, erhielt jüngst eine Wachstumsfinanzierung von PSG Equity ("PSG"). PSG ist eine Wachstumsbeteiligungsgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit Software- und Tech-Unternehmen konzentriert, um deren Wachstum vor allem in den Märkten Europas und der USA zu beschleunigen. Javelo wird sich mit Sympa und Recruitee zusammenschließen, um Tools für HR-Verantwortliche bereitzustellen, welche maßgeblich die Digitalisierung ihrer Teams vorantreiben.

Das in Paris ansässige Unternehmen Javelo wurde von Anne-Sophie Vasseur, David Guillermain, Guillaume Berthault und Gautier Machelon gegründet und hat eine leistungsstarke Plattform für das Performance-Management entwickelt, die Unternehmen beim Aufbau einer starken Feedback-Kultur unterstützt. Javelos innovative Lösungen stellen ein breites Spektrum von Instrumenten zur Verfügung, die von Bewertungen und Leistungsbeurteilungen sowie Erhebungen zum Employee Engagement, 360-Grad-Feedback, der Nachverfolgung von Zielvereinbarungen bis hin zu Mitarbeitendenumfragen ermöglichen. Heute hat Javelo drei Niederlassungen und zählt namhafte Unternehmen wie Transavia, Protectas, Domino's Pizza und Manpower zu seinen Kunden.

Gemeinsam wollen Javelo, Sympa und Recruitee ein Portfolio führender Software-Tools für HR-Teams in KMU aber auch größeren Unternehmen in den Bereichen HR-Strategieplanung, Personalmanagement, Employee Engagement, Personalbeschaffung und Performance Management anbieten. Mit insgesamt mehr als 6.000 Kund*innen in Europa, Großbritannien und den USA und mehr als 400 Mitarbeitenden arbeiten die Unternehmen mit vereinten Kräften daran, Lösungen für innovative HR-Verantwortliche zu entwickeln. Namhafte Marken wie Red Bull Media House, Breitling, BMW und TNT vertrauen auf Javelo, Sympa und Recruitee, um ihre Talente zu unterstützen, Mitarbeitendendaten zu schützen und Teams zu befähigen, strategischere Personalentscheidungen zu treffen.

Anne-Sophie Vasseur, CEO und Mitbegründerin von Javelo, kommentiert: "Der Zusammenschluss von Javelo mit Sympa und Recruitee markiert den Beginn eines spannenden Kapitels. Wir glauben, dass die Investition von PSG, das große Marktpotenzial unserer Plattform und unseres Teams bestätigt. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit Sympa und Recruitee unsere bestehende geografische Reichweite und unsere Produktpalette sinnvoll erweitert und wir unseren Kund*innen weiterhin Top-Ergebnisse durch modernste HR-Tools liefern können."

Edward Hughes, Managing Director von PSG, ergänzt: "Wir gratulieren dem Team von Javelo zu ihrem Produkt und dem Team, das sie aufgebaut haben. Die Möglichkeiten im HR-Software-Sektor sind nach wie vor immens, und wir freuen uns, Javelo, Sympa und Recruitee auf ihrem Weg zu unterstützen."

Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Sympa

Sympa hat seinen Hauptsitz in Finnland und ist einer der am schnellsten wachsenden HR-Anbieter in Europa und führend in den nordischen Ländern. Zu den Kund*innen von Sympa zählen bekannte Marken wie BMW, Dustin und Byggmax. Die digitale Lösung von Sympa zielt darauf ab, HR-Verantwortliche in die Lage zu versetzen, jeden Schritt der Employment Journey durch schlankere HR-Prozesse, Datenpflege- und Entwicklungspfade sowie datengestützte strategische Entscheidungen zu optimieren.Sympa.com

Über Recruitee

Recruitee hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und ist ein Anbieter von cloudbasierten ATS-Lösungen. Die digitale Software des Unternehmens wurde für Teams entwickelt, die den Wert kollaborativen Recruitings für sich erkannt haben. Die Lösungen umfassen die Integration von Jobbörsen, die Suche nach Talenten, das Management aktueller Bewerber*innen, die Automatisierung von Talent Pipelines sowie Zeitplänen und erweiterte Analysen zum Recruiting-Erfolg. Seit der Gründung im Jahr 2015 ist Recruitee auf mehr als 5.000 Kunden aus über 75 Ländern angewachsen, von denen die meisten aus den Kernmärkten Benelux, DACH, Großbritannien und den USA stammen. www.recruitee.com

Über Javelo

Javelo mit Niederlassungen in Paris, Marseille und Barcelona ist eine SaaS-Plattform für HR Performance Management. Javelo unterstützt innovative HR-Verantwortliche bei der Digitalisierung von Evaluationen, die das HR-Management oft schwerfällig machen und die Mitarbeiter*innen nur selten motivieren. Das Unternehmen bietet eine einfache, intuitive Plattform, die Personalabteilungen dabei helfen soll, Evaluationsprozesse zu optimieren und alle Mitarbeitenden in kollaborative Management-Meilensteine einzubinden, die die Leistung steigern und das Engagement fördern. .Javelo.io

Über PSG Equity

PSG Equity ist ein auf Softwareunternehmen spezialisierter Investor, der Wachstumskapital für Unternehmen bereitstellt und sie bei ihrem transformativen Wachstum unterstützt. PSG Equity arbeitet eng mit Gründer*innen und Management-Teams zusammen und begleitet sie bei der Umsetzung ihrer Strategie. Hierfür stellt der Investor operative und finanzielle Ressourcen bereit, um Wachstum zu beschleunigen. Seit der Gründung in 2014 hat PSG Equity mehr als 100 Softwareunternehmen begleitet und bei der Durchführung von mehr als 400 Add-on-Akquisitionen unterstützt. Der Investor hat Büros in Boston, Kansas City, London, Paris, Madrid and Tel-Aviv. Weitere Informationen unter www.psgequity.com.

