Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Notenbanken agieren in der Regel datenabhängig, da die sich verändernde makroökonomische Lage ein beständiges Kontrollieren und gegebenenfalls ein Anpassen der geldpolitischen Ausrichtung erfordert, so die Analysten der Helaba.Nur wenn die Situation von großer Verunsicherung geprägt sei, werde dies allerdings von den entsprechenden Akteuren hervorgehoben. Aktuell hätten sich die Notenbanker auf die Bekämpfung der hohen Inflation eingestellt und andere Entwicklungen argumentativ in den Hintergrund treten lassen. Die Datenabhängigkeit sei jüngst kaum mehr betont worden. Sollten sich die wirtschaftlichen Perspektiven aber nachhaltig eintrüben, müsste über kurz oder lang eine Korrektur des eingeschlagenen geldpolitischen Kurses erfolgen. Die Notenbanken, insbesondere die EZB, würden auf ein Dilemma zusteuern, denn noch sei der Expansionsgrad der Geldpolitik sehr hoch. ...

