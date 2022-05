Rynair macht weitere Fortschritte. Europas größte Billigfluggesellschaft konnte im März abgelaufenen Geschäftsjahr seine Verluste deutlich reduzieren. Zudem will man in diesem Jahr in Form "einer angemessenen Profitabilität" wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Auf eine konkreten Ausblick müssen Anleger indes noch warten.Die Buchungen für den Sommer boomten zwar, die Nachfrage werde aber durch eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt, teilte Ryanair am Montag in Dublin mit. Das Wachstum werde durch ...

