Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Auf und Ab an den Finanzmärkten setzt sich fort, so die Analysten der Helaba.Zuletzt sei die Risikobereitschaft wieder größer geworden, von einer dauerhaften Entspannung könne aber nicht gesprochen werden. Es gebe mit dem Ukrainekrieg und den Sorgen vor Energieengpässen in Europa viele Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren. Zudem verursache China Konjunktursorgen und Lieferkettenprobleme. Insofern bleibe es an den Märkten wohl volatil. ...

