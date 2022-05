Linz (www.anleihencheck.de) - Der Kanadische Dollar hat seit Anfang Februar von 1,4635 kommend massiv zum Euro auf aktuell 1,3490 aufgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gründe dafür würden sich in der Tatsache finden, dass der Kanadische Dollar eine Rohstoffwährung sei und dass der Abstand zum Krisenherd Ukraine im Vergleich zu Europa deutlich größer sei. Durch die deutlich über das Ziel geschossene Inflationsrate in Kanada - diese habe im März bei 6,7% gestanden - habe die Bank of Canada im März einen ersten Zinsschritt von 25 Punkten vorgenommen. Im April habe sie ihren Leitzins erwartungsgemäß um weitere 50 Punkte auf derzeit 1% angehoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...