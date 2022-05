Krefeld (www.anleihencheck.de) - Nach sieben Monaten, in denen die US-Inflationsrate kontinuierlich gestiegen ist, gab es im April endlich einen leichten Rückgang, der allerdings die Marterwartungen enttäuscht hat, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Die FED stehe daher unter Druck, die Leitzinsen in hohem Tempo nach oben zu ziehen, um den Trend nachhaltig zu brechen. Das erhöhe allerdings die Gefahr, die wirtschaftliche Dynamik abzuwürgen - am Markt sei das Risiko einer Rezession längst ein großes Thema. Bezüglich dieser Gefahr sei die US-Zinsstrukturkurve ein wichtiger Frühindikator, hier habe sich die Lage in den letzten Wochen aber nicht weiter verschärft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...