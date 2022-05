Düsseldorf/Kosamba, (ots) -Gerresheimer hat seine Produktionskapazitäten in der Glas- und Kunststoffproduktion in Indien deutlich ausgebaut, um den steigenden Bedarf seiner globalen Pharmakunden zu bedienen. Am Standort Kosamba entstand ein neues, modernes Werk zur Herstellung hochwertiger Kunststoffbehälter und -verschlüsse. Die Glasproduktion wurde mit hochmoderner und nachhaltiger Schmelzwannentechnologie modernisiert. Die Produktionsstätten in Kosamba werden die Nachfrage globaler Kunden nach Pharma-Lösungen aus Glas und Kunststoff decken und unterstützt damit die Wachstumsstrategie "formula G".Mit dem Ausbau der Kapazitäten in Indien setzt Gerresheimer seine Wachstumsstrategie in den Emerging Markets weiter um. Das Unternehmen adressiert damit den globalen Megatrend hin zu einem besseren Zugang der Menschen zu hochwertigerer Gesundheitsversorgung. Als führender Partner für globale Pharma- und Healthcare-Kunden ist Gerresheimer bereits in Indien aktiv. Die neuen Produktionskapazitäten bündeln das Know-how und Netzwerk des Unternehmens in den Bereichen Glas und Kunststoff und bieten Lösungen an, die das breite Gerresheimer-Portfolio ergänzen."Mit unserem erstklassigen Portfolio an Pharma- und Healthcare-Lösungen leistet Gerresheimer einen Beitrag zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden von Millionen Patienten weltweit. Indien gehört zu den am stärksten wachsenden Ländern innerhalb der Emerging Markets und ist ein Kernmarkt für große, globale Pharmaunternehmen", sagte Dietmar Siemssen, CEO von Gerresheimer. "Unsere neuen Anlagen in Indien sind ein weiterer wichtiger Schritt, globale Pharmakunden vor Ort aus einer Hand zu bedienen - mit höchster Qualität und Verfügbarkeit.Gerresheimer verfolgt im Rahmen seines Strategieprozesses formula G eine klare Roadmap für weitere globale Kapazitätserweiterungen. Der Ausbau in Indien ist Teil des Investitionsprogramms zur Schärfung seines Wachstums- und Renditeprofils. In den vergangenen zwei Jahren investierte das Unternehmen in Kosamba einen zweistelligen Millionenbetrag in neue Wannen mit modernster Glasschmelztechnologie.Die hochmoderne Schmelzwanne ist mit den neuesten Produktionsmaschinen ausgestattet. Sie verfügt über die empfindlichsten Inspektionsgeräten die den Gerresheimer Standards für die Herstellung von Behälterglas entsprechen. Mit dieser Technologie wird das Unternehmen seine Produktqualität weiter steigern. Ebenso wurden die Produktionskapazitäten für Glasinjektionsfläschchen sowie Kunststoffbehälter und -verschlüsse mit Sicherheitssystemen vergrößert.Der weitere Ausbau der lokalen Produktions- und Vertriebspräsenz in den Emerging Markets ist Teil der regionalen Expansionspläne von Gerresheimer. Damit ist Gerresheimer als globaler Partner für Pharmalösungen und Plattformen hervorragend positioniert.Über GerresheimerGerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftet einen Umsatz 2021 von rund 1,5 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen.Pressekontakt:Ansprechpartner PresseUeli UtzingerGroup Senior Director Marketing & CommunicationT +49 211 6181-250ueli.utzinger@gerresheimer.comAnsprechpartnerin Investor RelationsCarolin NadiloCorporate Senior Director Investor RelationsT +49 211 6181-220carolin.nadilo@gerresheimer.comOriginal-Content von: Gerresheimer AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004876/100889294