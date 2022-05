In den letzten Tagen und Wochen hat sich die Talfahrt der Aktienkurse weltweit noch einmal deutlich beschleunigt. Das hat auch den Kurs der BASF-Aktie (WKN: BASF11) in die Tiefe gerissen. Aktuell kostet eine Aktie nur noch 49,38 Euro (Stand: 15.05.2022). Dabei haben auch vor dem Kurssturz bereits einige Kennzahlen darauf hingewiesen, dass die Aktie günstig bewertet ist. Bedeutet das also, dass der Tiefpunkt erreicht ist und es jetzt wieder raufgeht? Starke Zahlen, fallender Aktienkurs Bei BASF laufen ...

