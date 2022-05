Wenn es an den Börsen hektisch wird, muss man mitunter flexibel reagieren. Wir stellen heute Vormittag unseren DAX Put glatt. Lesen Sie die Details in unserer Kurzanalyse. Außerdem: Wir haben schon eine neue Short Idee im Köcher.

Wir stellen den DAX Put glatt, weil sich die Anzeichen für eine Fortsetzung der Erholungsrally verdichten. Wir halten es zwar für unwahrscheinlich, dass wir jetzt schon das Ende der Korrektur gesehen haben, aber die Erholung am Freitag hierzulande und an der Wall Street verlief sehr dynamisch. Wir sichern deshalb jetzt zunächst den verbliebenen Gewinn im DAX Put und suchen den Neueinstieg in eine short Spekulation mit einem anderen Basiswert, dazu unten mehr.

Mit dem Verkauf der DAX Puts sichern wir jetzt einen kleinen Gewinn. Zugegeben, das ist nicht viel und der Kurs stand auch schon besser, aber die technischen Signale sind vorhanden und sollten nicht ignoriert werden. Deshalb verkaufen wir zunächst den DAX Put und wechseln in den nächsten Tagen das Pferd.

Warum der schnelle Wechsel? Der DAX entwickelt zunehmen relative Stärke gegenüber den US-Indizes insbesondere gegenüber dem S&P500. Am deutlichsten wird das anhand des Kriegs Tiefs Anfang März. Als wenige Tage nach Kriegsbeginn die europäischen Indizes ein markantes Verlaufstief ausbildeten, hielten sich die US-Indizes deutlich stabiler. In den letzten Zwei Wochen drehten sich die Verhältnisse allerdings um und die US-Indizes bildeten neue Tiefs aus, die deutlich unter denen von Ukraine-Krieg lagen. Ganz anders der DAX - das deutsche Börsenbarometer kam nicht auch nur annähernd in die Nähe des Ukraine Tiefs. Er blieb rund 1.000 Punkte über diesem Niveau. Vergleicht man die beiden Charts wird das besonders deutlich:

Da jetzt eine weitere Erholung der Börsen im Raum steht, stellen wir folglich unseren DAX Put glatt und wechseln in der laufenden Erholung der Märkte das Pferd. Der S&P500 ist das neue Short Objekt. Achten Sie in den nächsten Tagen auf unsere neue Spekulation, wenn Sie Lust auf diese Art von Börsengeschäften haben. Jetzt bitte zunächst den Gewinn im Dax Put sichern.

