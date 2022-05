Im ersten Quartal lieferte die Porsche Holding solide Zahlen. Der Konzern profitierte von einem Gewinnsprung des Volkswagen-Konzerns. Am Montag notiert das Papier Ex-Dividende.Im ersten Quartal kletterte der Gewinn der Porsche Holding auf 2,1 Milliarden Euro und damit auf mehr als das Doppelte des entsprechenden Vorjahreswertes. Der größte Anteil stammt dabei aus den Geschäften von VW - das Beteiligungsergebnis an den Wolfsburgern betrug allein 2 Milliarden Euro, doppelt so viel wie im Vorjahr.Spannung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...