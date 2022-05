Wien (www.anleihencheck.de) - In der Öffentlichkeit stehen derzeit Wortmeldungen und Spekulationen über den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung der EZB im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Beinahe alle EZB-Ratsmitglieder hätten sich zuletzt zu Wort gemeldet und so möchten die Analysten der RBI diese neuen Informationen zum Anlass nehmen, um ihre Zinsprognosen anzupassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...