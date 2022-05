Prio 1: Ressourcenbohrungen: Sonoro Gold zieht geplante Privatplatzierung kurzfristig zurück

Anzeige / Werbung Sobald die angekündigte Privatplatzierung zu einem besseren Zeitpunkt erfolgt, kann es Schlag auf Schlag gehen: Ausweitung Goldressourcen, Verlängerung des erwartbaren Minenlebens, Produktionslizenz, Finanzierung.

Ursprünglich hatte Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) geplant, im Rahmen einer Kapitalerhöhung bis zu 17 Millionen neue Stammaktien zu einem Preis von 0,18 Kanadische Dollar (CAD) auszugeben. Dieses Angebot wurde am Freitag kurzfristig zurückgezogen. Der Schritt war naheliegend, denn das aktuelle Börsenumfeld ist für Kapitalmaßnahmen alles andere als günstig. Das gilt insbesondere für die Unternehmen aus dem Gold- und Silbersektor. Beide Edelmetalle erwecken derzeit den Eindruck, als seien sie von den Anlegern zum Abschuss freigegeben und verzeichnen deutliche Kursverluste.

Die Anleger honorieren die deutlich verbesserten Projektdaten nicht dauerhaft

Am Ende wurde aber auch die Sonoro-Gold-Aktie von der allgemeinen Verkaufsbereitschaft erfasst und mit in die Tiefe gerissen. Der Kurs notiert nun deutlich unter dem geplanten Ausgabepreis der neuen Aktien. Damit macht die avisierte Kapitalerhöhung weder für das Unternehmen noch für die zeichnungswilligen Anleger einen Sinn.



Projekt-Team auf Cerro Caliche

Ein Anleger, der die Aktie von Sonoro Gold kaufen will, kann derzeit über die Börse wesentlich günstiger zuschlagen, als es über die Kapitalmaßnahme möglich gewesen wäre. Deshalb ist kaum zu erwarten, dass Sonoros Angebot am Markt auf eine große Resonanz gestoßen wäre. Dazu ist der abgestürzte Aktienkurs einfach zu günstig. Die Entscheidung des Sonoro-Gold-Managements, die Kapitalerhöhung zurückzuziehen, ist damit ebenso folgerichtig wie nachvollziehbar. Von den Kapriolen des Aktienkurses sollten sich die Anleger jedoch nicht allzu sehr beeinträchtigen lassen, denn erstens beeinträchtigt selbst die größte Ignoranz des Finanzmarktes nicht die Qualität eines guten Projekts. Wobei dieses durch die aktualisierte PEA in dieser Woche auch noch als deutlich lukrativer als bislang gedacht ausgewiesen wurde.

Viele Sonoro-Gold-Aktien wandern gerade von den schwachen in die starken Hände

Noch wichtiger ist jedoch der zweite Grund. Er wird beim Blick auf den wirklich nicht schönen Chart leicht vergessen: Auch in Phasen wie diesen steht jedem Verkäufer immer auch ein Käufer gegenüber. Oder um mit Altmeister André Kostolany zu sprechen: Derzeit greifen bei Sonoro Gold aber auch bei vielen anderen Gold- und Silberunternehmen die starken Hände zu, während die zittrigen sich ängstlich abwenden und verkaufen.



Es gibt zahlreiche profitable Goldminen in unmittelbarer Umgebung

Diese Käufer sind vermutlich keine Börsenanalphabeten, die nicht wissen, was sie tun, sondern ausgewiesene Schnäppchenjäger. Sie sagen danke und greifen beherzt zu, wenn ihnen verängstigte Zeitgenossen eine Sonoro-Gold-Aktie, die vor kurzem noch nur für zwanzig kanadische Cents zu kaufen war, heute für 0,15 oder sogar 0,14 CAD anbieten. Das aktuelle Marktumfeld ist nicht leicht, denn es ist die Hölle für die Verkäufer. Aber es ist auch ein kleines Paradies für die Schnäppchenjäger, die es gelernt haben, das Rauschen des Marktes ebenso wie die Panikschreie der verängstigten Anleger zu überhören.

