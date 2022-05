Vergangene Woche hat BMW angekündigt auf seiner geplanten Fahrzeugplattform "Neue Klasse" anders als zunächst geplant nur Elektrofahrzeuge zu bauen. 2021 gab der Konzern bereits an, für die für 2025 geplante Plattform eine neue Batterie-Generation zu entwickeln. Zu den Batteriezellen gibt es jetzt Neuigkeiten.Zukünftig will der Autobauer in seinen Fahrzeugen anstatt der bisher verwendeten prismatischen Zellen wie Konkurrent Tesla auf Rundzellen setzen. Mit diesen sollen die Kosten der Batterien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...