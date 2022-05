Am deutschen Aktienmarkt notiert die Aktie von 1&1 derzeit ein wenig leichter. Das Papier kostete zuletzt 19,61 Euro. Eine Verbilligung in Höhe von 11 Cent müssen derzeit die Aktionäre von 1&1 hinnehmen. Zur Stunde kostet die Aktie von 1&1 19,61 Euro. Die 1&1-Aktie hat sich somit heute bislang schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt, gemessen am TecDAX .

Den vollständigen Artikel lesen ...