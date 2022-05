Rimini, Italien (ots/PRNewswire) -Der Höhepunkt der Pandemie im Januar hat die Messe- und Kongressgruppe nicht aufgehaltenIEG - Italian Exhibition Group, ein an der Euronext Mailand notiertes Unternehmen, hat die ersten drei Monate des Jahres 2022 glänzend abgeschlossen. Erst kürzlich hat der Verwaltungsrat der IEG einen Zwischenbericht zum 31. März 2022 genehmigt, der die Erwartungen übertraf.Die Einnahmen beliefen sich auf 38 Mio. EUR, ein Anstieg um 35,6 Mio. EUR gegenüber dem ersten Quartal 2021, in dem die Veranstaltungen aufgrund der Pandemie nur in digitaler Form stattgefunden hatten.Corrado Peraboni, CEO von IEG, sagte: "Die Beteiligung an den Veranstaltungen dieses ersten Quartals und die erzielten Ergebnisse, sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf die Beibehaltung der angewandten Preise, deuten darauf hin, dass wir die dunkelste Phase dieser Pandemie, die den Messen in der ganzen Welt einen schweren Schlag versetzt hat, hinter uns lassen können. Im März haben wir internationale Messen organisiert, die für die Gruppe von größter Bedeutung sind, wie die Vicenzaoro und die Sigep, die in der Welt des Schmucks bzw. der Lebensmittel für das Made in Italy stehen. Die Zahlen zeigen, dass wir in der Lage waren, über den Tellerrand hinauszuschauen, um unsere Ziele zu erreichen und weiter zu wachsen."Das EBITDA der Gruppe in Höhe von 7,0 Mio. EUR ist ebenfalls im Steigen begriffen: + 14,2 Mio. EUR im Vergleich zum gleichen Quartal 2021, in dem ein Verlust von 7,2 Mio. EUR verzeichnet wurde."In den kommenden Monaten", so Peraboni weiter, "werden alle Veranstaltungen des IEG-Portfolios, einschließlich der zweijährlichen Veranstaltungen, nacheinander stattfinden, und das ist ein weiteres gutes Zeichen." Zu den kommenden Veranstaltungen gehören RiminiWellness, TTG Travel Experience und Ecomondo.Auch der Kongressbereich hat sich gut entwickelt: Im ersten Quartal 2022 wurden 12 Kongresse an den beiden Veranstaltungsorten Rimini Palacongressi und Vicenza Convention Centre abgehalten, die zusammen einen Umsatz von 1,5 Millionen Euro generierten und eine Erholung von 1,3 Millionen Euro im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 zeigten.Die Italian Exhibition Group S.p.A., eine Aktiengesellschaft, die an der Euronext Mailand, einem von der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten geregelten Markt, notiert ist, hat mit ihren Einrichtungen in Rimini und Vicenza im Laufe der Jahre eine nationale Führungsposition bei der Organisation von Messen und Konferenzen erreicht. Durch die Entwicklung von Aktivitäten im Ausland - auch durch Joint Ventures mit globalen oder lokalen Veranstaltern, z. B. in den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Mexiko, Brasilien und Indien - gehört das Unternehmen heute zu den führenden europäischen Anbietern in diesem Sektor.Italian Exhibition Group Pressekontakte, Leiter der Pressestelle:Marco Forcellinimarco.forcellini@iegexpo.itKoordinatorin der internationalen Pressestelle:Silvia Giorgisilvia.giorgi@iegexpo.itTel. +39-0541-744814Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1817613/IEG_Corrado_Peraboni.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgOriginal-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129776/5223066