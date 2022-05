Neckarsulm (ots) -Im Drogeriebereich von Kaufland finden sich viele starke Marken und zudem: die starke Eigenmarke bevola mit mittlerweile mehr als 320 Artikeln. Dazu gehört jüngst auch die Naturkosmetiklinie bevola naturals. Unter dem Slogan "Natürlichkeit muss man pflegen" präsentiert Kaufland nun zum ersten Mal die neuen Produkte einem breiten Publikum."Unsere Kunden sind vielfältig, deshalb ist es auch unser Sortiment. Mit bevola naturals setzen wir auf zertifizierte Naturkosmetik und ermöglichen damit jedem den Kauf guter und nachhaltiger Produkte", sagt Stefan Bachmann, Geschäftsleitung Einkauf. Die Kosmetikprodukte sind klimaneutral (Ausgleich über zertifizierte Klimaschutzprojekte), vegan und gemäß NATRUE-Standard zertifiziert. Das bedeutet für die Rezepturen: Verzicht auf Silikone, Paraffine und Mineralöle, auf Mikroplastik und auf rein synthetische Farb- und Duftstoffe. Mehr Informationen zur NATRUE-Zertifizierung unter natrue.org/de.Das Sortiment von bevola naturals umfasst bereits mehr als 30 Produkte, weitere sind geplant. Von Zahnpflegeartikeln über Shampoos, Duschgele und Gesichtspflegeartikel bis hin zu Produkten, die speziell für Männer entwickelt wurden: bevola naturals deckt alle Bedürfnisse der täglichen Pflege ab. Die Artikel sind in Naturfarben gehalten. Bei der Verpackung setzt Kaufland auf handgezeichnete Illustrationen, die ausgewählte Inhaltsstoffe der Produkte visualisieren, abgebildet auf Aquarellhintergrund. Das schafft eine moderne und wertige Optik, die den Charakter der Marke bevola stützt und gleichzeitig einen eigenständigen Naturkosmetikauftritt schafft.Bevola naturals entdecken - Gewinnspiel für Kaufland-Kunden:Bis zum 1. Juni haben Kunden die Chance auf Preise wie bevola naturals Überraschungsboxen. Hauptpreis ist eine Übernachtung in einem Bio-Wellness-Hotel für zwei Personen. Weitere Informationen unter kaufland.de/gewinnspiel.Über bevolaGeld zu sparen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen - dafür stehen die Eigenmarken von Kaufland. Mit bevola deckt Kaufland nahezu die gesamte Bandbreite von Drogerieprodukten für die ganze Familie ab. Seit der Einführung 2018 wurde das Sortiment stetig erweitert und bietet mittlerweile eine breite Auswahl für die ganze Familie. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei neben Qualität und Preis auf Nachhaltigkeitsaspekten - Kaufland verzichtet bereits bei vielen Artikeln auf den Einsatz von Mikroplastik in den Rezepturen und optimiert die Verpackungen zu Gunsten der Umwelt.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5223119