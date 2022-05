DJ PTA-News: Dr. Hönle AG: Neustrukturierung des Vorstands der Dr. Hönle AG

Gilching (pta025/16.05.2022/11:45) - Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG hat beschlossen, den Vorstand der Dr. Hönle AG neu zu strukturieren.

Zukünftig wird ein CEO insbesondere für die strategische Ausrichtung, aber auch für die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortlich sein. Durch die damit verbundenen erweiterten Kompetenzen wird diesen Aufgabenbereichen eine größere Bedeutung eingeräumt. Der Aufsichtsrat beabsichtigt mit dieser Maßnahme eine starke Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe sicherzustellen.

Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einer Vorstandsvorsitzenden bzw. einem Vorstandsvorsitzenden eingeleitet. In der Übergangszeit nimmt der derzeitige CFO Herr Norbert Haimerl die Aufgaben des Marketing- und Vertriebsvorstands wahr.

Herr Heiko Runge, der bisher die Ressorts Marketing und Vertrieb verantwortete, wird die Gesellschaft vorzeitig verlassen und sich neuen Herausforderungen stellen. Herr Prof. Dr. Karl Hönle, Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Hönle AG dankt Herrn Runge im Namen des Aufsichtsrats und der gesamten Unternehmensgruppe für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Zudem bedankt er sich für die erfolgreiche Entwicklung der Unternehmensgruppe zu der er seit 2000 als Vorstand für die Bereiche Technik und Vertrieb maßgeblich beitrug.

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren nahezu 700 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Luft-, Wasser- und Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

