American Express blickt auf eine sehr lange Aufwärtsphase zurück, der Boom der Weltwirtschaft und damit einhergehende Zahlungen in Kartenform haben dem Unternehmen satte Gewinne beschert, in der Spitze erreichte das Papier Anfang dieses Jahres einen Wert von 199,55 US-Dollar. Die beschriebene Seitwärtsspanne hält jedoch schon seit Sommer letzten Jahres an und erstreckt sich zwischen den Kursmarken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...