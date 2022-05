Bonn/Berlin (ots) -



Die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, sieht in der "schwierigen Lage" der Gesamtpartei eine Mitschuld am enttäuschenden Ergebnis in NRW. Die Linke müsse künftig die Zerstrittenheit hinter sich lassen und mit klaren Botschaften nach außen gehen. Bei phoenix sagte die Parteivorsitzende: "Wir haben einen Bundesparteitag im Juni, da wollen wir die Weichen dafür stellen, dass die Linke Vertrauen zurück gewinnt. Das haben wir auch bei der Bundestagswahl gemerkt, dass wir wieder mit klaren eindeutigen Botschaften nach außen gehen, dass wir die Zerstrittenheit hinter uns lassen, dass wieder klar ist: Die Linke ist die Partei der Mieterinnen und Mieter, der sozialen Gerechtigkeit, wir wollen Armut bekämpfen, Soziales und Ökologisches zusammenbringen und eine laute Stimme sein gegen Aufrüstung und für den Frieden, das sind die Themen, die wir setzen wollen." Dabei brauche es auch Reformen in der Partei: "Natürlich wird sich die Partei auch erneuern müssen und dafür sorgen, dass wir Vertrauen zurückgewinnen, denn das Potenzial für eine linke Partei in Deutschland ist da, und deshalb haben wir da eine große Verantwortung." Auf die Frage nach ihrer persönlichen Zukunft in der Partei sagte Wissler: "Wir werden in den nächsten Tagen Gespräche führen und den Bundesparteitag vorbereiten. Und ich bin sicher, wir werden auch eine gute personelle Lösung finden. Aber heute geht es um Nordrhein-Westfalen."



