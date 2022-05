Die Aktie von Paypal ist inzwischen so günstig wie seit Jahren nicht mehr - sowohl was den Kurs, als auch die Bewertung angeht. Analysten trauen ihr kräftiges Rebound-Potenzial zu. Doch die Investoren machen weiterhin einen Bogen um die Papiere des Online-Bezahldiensts.Die Paypal-Aktie ist in der Vorwoche bis auf 71,83 Dollar gefallen und hat damit den tiefsten Stand seit mehr als vier Jahren erreicht. Selbst auf dem Tiefpunkt des Corona-Crash im März 2020 stand sie höher als aktuell. Daran konnte ...

