Hamburg (ots) -Die Deutsche GigaNetz bietet schon heute in immer mehr Kommunen die Möglichkeit, vom Glasfasernetz der Zukunft zu profitieren und als Kundin und Kunde Internet in Lichtgeschwindigkeit zu erleben. Mit Glasfaser entsteht so eine weitere Infrastruktur, die für viele Jahrzehnte eine Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherstellt."Als langfristig orientierter Qualitätsanbieter steht die Deutsche GigaNetz für einen kooperativen Ansatz und für Open Access", so Jan Budden, CEO der Deutschen GigaNetz GmbH. "Damit möchten wir den Zugang zu anderen Anbietern ermöglichen und gleichzeitig die Auslastung dieses hochmodernen Netzes erhöhen."Die Möglichkeit dazu bietet sich im Rahmen von geförderten Ausbauprojekten und künftig auch überall dort, wo im eigenwirtschaftlichen Ausbau die Netze von der Deutschen GigaNetz gebaut und in Betrieb genommen wurden. "Wir sind von Beginn an offen für Kooperationen mit anderen Telekommunikationsunternehmen bei der Nutzung wie dem Bezug von Infrastruktur", so Jan Budden weiter. "In den kommenden Monaten wird die Zahl unserer gebauten Hausanschlüsse rasant zunehmen und so unsere Netze für immer mehr Anbieter attraktiv werden."Über die Deutsche GigaNetz GmbHDie Deutsche GigaNetz GmbH mit Hauptsitz in Hamburg betreibt deutschlandweit den vorwiegend eigenwirtschaftlichen und qualitätsorientierten Glasfasernetzausbau. Dabei realisiert die Deutsche GigaNetz Glasfaser-Anschlüsse (FttH - Fiber to the home) bis zum Kunden mit dem Ziel, den höchsten Ansprüchen an Internet in Lichtgeschwindigkeit, Telefonie und digitalem Fernsehen gerecht zu werden - für Unternehmen und private Haushalte. Mit einem Qualitäts-Glasfasernetz, das als Open-Access-Lösungen diskriminierungsfrei ist, ist das Unternehmen ein starker Partner für Kunden und Kommunen.Pressekontakt:Frank Wittich-Böcker, Unternehmenssprecherpresseteam@deutsche-giganetz.deTel. 040 605 980 - 250Deutsche Giganetz GmbH | Schauenburgerstraße 27 | 20095 Hamburgwww.deutsche-giganetz.deOriginal-Content von: Deutsche GigaNetz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153621/5223259