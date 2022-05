FREDERICIA/SCHERREBEK (IT-Times) - Das dänische Energieunternehmen Oersted hat heute bekannt gegeben, einen Onshore-Windpark in den USA von Fonds übernommen zu haben. Der Energiekonzern Ørsted A/S (SIN: DK0060094928) teilte heute mit, den Onshore-Windpark Ford County Wind in Illinois erworben zu haben....

Den vollständigen Artikel lesen ...