Die EU-Kommission will den Lieferkaufvertrag mit Valneva kündigen, weil die Biotechfirma keine Marktzulassung von der EMA bis zum 30. April erhielt, was Voraussetzung war. Eine Chance bleibt. Das Börsengeflüster!

Die Absicht der Europäischen Kommission setzt den französisch-österreichischen Biotechkonzern enorm unter Druck und damit auch seine Aktionäre. Bis zu 60 Millionen Totimpfstoff-Dosen stehen auf dem Spiel. Die Chefetage von Valneva gibt sich dennoch optimistisch. Die Valneva-Aktie startete mit einem Kursverlust von rund 20 Prozent in die Handelswoche.

Das Stimmungsbild aus dem Valneva-Forum auf wallstreet:online:

Forum: Genau so eine Meldung haben die Short-Seller gebraucht, aber Valneva hat nun noch knapp einen Monat Zeit und bei Erfolg schlägt das Pendel wieder mächtig in die andere Richtung. […] Selbst wenn Valneva das mit dem Covid-Impfstoff in den Sand setzt, gibt es immer noch genug in der Pipeline, welches den momentanen Kurs halbwegs rechtfertigt.