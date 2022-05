London (www.fondscheck.de) - Grayscale Investments, der weltweit größte Vermögensverwalter für digitale Vermögenswerte, gibt bekannt, dass mit dem Grayscale Future of Finance UCITS ETF (ISIN IE000TVPSRI1/ WKN A3DJZD) sein erster europäischer ETF an der London Stock Exchange (LSE), der Borsa Italiana und der Deutschen Börse Xetra gelistet wird, so HANetf Limited und Grayscale Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...