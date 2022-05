DJ Commerzbank: Keine spürbare Entspannung bei Lieferketten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anspannungen in den Lieferketten der deutschen Industrie haben nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz in letzter Zeit kaum nachgelassen. Wie Balz in seinem Lieferketten-Monitor schreibt, kam es bei einigen Rohstoffen zuletzt zwar zu Preisrückgängen, doch beruhten diese vor allem auf der zunehmenden Erwartung einer weltweiten Rezession. Insgesamt bremsten diese Probleme das Wachstum und heizten die Inflation an.

Ein Rekordhoch hat nach Aussage des Volkswirts der Preis von Bauholz für die Herstellung von Euro-Paletten sowie anderer Packmittel erreicht. Die Lagerdaten belegen nach seiner Aussage außerdem anhaltende Anspannungen auf den Märkten für Kupfer und Aluminium. Bei Kupfer seien die Lagerbestände im historischen Vergleich gering, auch wenn sie zuletzt wegen einer nachlassenden Nachfrage aus China und eines zusätzlichen Angebots aus neuen Minenprojekten leicht zugelegt hätten.

Der Engpass bei der Produktion von Halbleitern bremst weiterhin vor allem die Autoindustrie. Die Susquehanna Financial Group, die die Lieferzeiten von Chips verfolgt, ermittelte zuletzt für März einen neuen Höchstwert von 26,6 Wochen nach 26,2 Wochen im Februar. "Immerhin nehmen die Lieferzeiten deutlich langsamer zu als letztes Jahr", merkt Balz ab.

Ein Engpass in der Logistikkette sind die begrenzten Kapazitäten der großen Containerhäfen. Durch sie kommt es immer wieder zu Staus vor den Häfen, die Lieferungen verzögern. Nach Untersuchungen des Kiel Institut für Weltwirtschaft haben sich die Störungen in den chinesischen Häfen wegen der Lockdowns vergrößert, während sich die Lage etwa bei den US-Häfen etwas entspannte.

Weil der Schiffsverkehr stockt, sind die Kapazitäten knapp und die Frachtraten hoch. "So notieren der auf den Frachtraten für zwölf Seerouten beruhende globale Freightos Baltic Index und der Drewry Index für 28 wichtige Flugrouten für die Frachtraten im Luftverkehr weiterhin auf sehr hohen Niveaus, auch wenn die Tendenz zuletzt eher rückläufig war", schreibt Balz.

May 16, 2022

