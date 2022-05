Mit starken Zahlen und Rückenwind durch die Analysten ist der Aktie der Deutschen Telekom in der vergangenen Woche der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung gelungen. Am Montag kann der DAX-Titel im schwachen Marktumfeld zwar zunächst nicht weiter zulegen. Doch das Mehrjahreshoch bei 18,92 Euro bleibt in Reichweite.Die UBS hat das Ziel für die Deutsche Telekom am Montag auf 26,00 Euro angehoben. Auch Barclays sieht mit einem neuen Ziel von 23,50 Euro viel Luft nach oben. Welches Ziel DER AKTIONÄR zunächst ...

