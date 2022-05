Die Papiere des Impfstoffentwicklers Valneva sind am Montag eingebrochen. Grund dafür war eine Mitteilung des Unternehmens, dass die EU-Kommission die Absicht habe, den Liefervertrag für Valnevas Corona-Impfstoff zu kündigen. An der Pariser Euronext-Börse wurden zuletzt mit 9,522 Euro etwa 20 Prozent weniger für eine Valneva gezahlt als noch am Freitag. Im Tagestief bedeuteten 9,16 Euro das niedrigste Kursniveau seit Januar 2021, als die Fantasie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...