Arlington, Va. (ots/PRNewswire) -Die Operational Resilience Cloud Integration App und der Connector sind jetzt im Coupa App Marketplace verfügbar. Sie ergänzen die Coupa-Plattform und bieten unvergleichliche Visibilität in der Lieferkette und RisikomanagementInteros, das aufstrebende Unternehmen für Operationelle Resilienz, gab heute bekannt, dass es seine KI-gestützte Technologie für kontinuierliches Risikomanagement in der Lieferkette im Coupa App Marketplace anbieten wird, der Unternehmen mit zertifizierten, gebrauchsfertigen Lösungen verbindet. Coupa Software (NASDAQ:COUP) hat die Interos 'Operational Resilience Cloud Embedded App and Connector' für den Einsatz in der Coupa Business Spend Management (BSM)-Plattform zertifiziert, die es Unternehmen ermöglicht, Risiken in ihren Lieferketten und Geschäftsabläufen präventiv zu erkennen und zu eliminieren.Mit der Interos Embedded App and Connector können Coupa-Kunden nahtlos auf den weltweit größten Wissensgraphen für Geschäftsbeziehungen zugreifen. Die Interos-App bietet Echtzeit-Einblicke in die Lieferkette und sofortige Einsicht in die laufend aktualisierten Risikobewertungen von Lieferanten. Sie hilft Unternehmen, neue Lieferanten zu bewerten, bestehende Lieferanten zu überprüfen und das Lieferantennetzwerk ständig auf potenzielle Risiken und Störungen zu überwachen. Die Coupa-Interos-Integration bietet Anwendern Zugang zu sechs kritischen Risikofaktoren - Finanzen, Betriebsabläufe, Restriktionen, geopolitische Risiken, ESG und Cyberrisiken."Die Lieferketten sind zunehmend miteinander verbunden und voneinander abhängig, und Unternehmen müssen die riesigen Netzwerke von Zulieferern, die ihren Betrieb versorgen, genau und kontinuierlich evaluieren", sagt Roger Goulart, Executive Vice President of Business Development and Alliances bei Coupa. "Die Notwendigkeit, Lieferantenrisiken zu identifizieren und proaktiv zu managen, ist ein Muss, um das Wachstum voranzutreiben und den Marktzugang zu sichern. Kunden und politische Entscheidungsträger fordern außerdem, dass Unternehmen mehr Verantwortung für die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Lieferketten übernehmen. Wir sind stolz darauf, Interos auf dem Coupa App Marketplace zu haben, um Führungskräfte dabei zu unterstützen, diese Probleme in allen Dimensionen des Lieferantenrisikos anzugehen."Als zertifizierte CoupaLink-Lösung erfüllt die Interos 'Operational Resilience Cloud Embedded App and Connector' die von Coupa im Rahmen des CoupaLink-Partnerprogramms festgelegten Anforderungen und ist im Coupa App Marketplace verfügbar. Das CoupaLink Partnerprogramm ermöglicht es Software-Partnern, ergänzende Lösungen zu entwickeln, die sich leicht mit der Coupa-Plattform verbinden lassen. Kunden profitieren davon, indem sie Lösungen entdecken und miteinander verbinden können, um ihre Geschäftsausgaben zu optimieren und Geschäftsrisiken zu reduzieren, während sie gleichzeitig die Kosten für die Integration von Drittanbieter-Software senken."Angesichts der anhaltenden Störungen in allen Branchen auf der ganzen Welt ist es für Führungskräfte wichtiger denn je, ihre Lieferketten zu stärken und proaktiv zu überwachen", sagt Robin Kearon, Vice President of Strategic Partnerships bei Interos. "Die Verbindung der 'Operational Resilience Cloud Embedded App and Connector' von Interos mit der Coupa Business Spend Management Plattform bietet Kunden eine optimierte Erfahrung. Entscheidungsträger im Bereich Business Spend können Risiken für Lieferanten - ob digital oder physisch - sofort identifizieren und kontinuierlich überwachen. Wir sind stolz darauf, Teil des Coupa App Marketplace und ein zuverlässiger CoupaLink-Technologiepartner zu sein. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Coupa und darauf, unseren Kunden zu helfen, erfolgreich zu sein."Durch die Integration wird die strategische Beziehung zwischen den beiden Unternehmen weiter vertieft. Letztes Jahr gab Interos bekannt, dass Coupa über seinen Coupa Ventures-Fonds in Interos investiert hat. Damit wurde die Series-C-Investitionsrunde des Startups in Höhe von 100 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die das Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar in den Unicorn-Status erhob.Für weitere Informationen über 'Operational Resilience Cloud Embedded App and Connector' und wie sie Kunden helfen, ihre Lieferketten zu stärken und zu sichern, finden Sie im Coupa App Marketplace unter marketplace.coupa.com.Coupa, Coupa Business Spend Management (BSM), CoupaLink und alle Coupa-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Coupa Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten.Über InterosInteros ist das Unternehmen für Operational Resilience, das mit seiner zukunftsweisenden SaaS-Plattform neu erfindet, wie Unternehmen ihre Lieferketten und Geschäftsbeziehungen managen. Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz, um die Ökosysteme komplexer Unternehmen zu modellieren und in eine lebendige globale Karte umzuwandeln - bis hin zu jedem einzelnen Lieferanten, weltweit. Mit der Interos Operational Resilience Cloud wird die monatelange, rückwärtsgerichtete manuelle Eingabe in Tabellenkalkulationen durch sofortige Visualisierungen und kontinuierliche Überwachung ersetzt. Interos hat seinen Sitz in Arlington, VA, und bedient globale Kunden mit geschäftskritischen, unabhängigen Beziehungen in ihren wichtigsten operativen Bereichen: Lieferkette, Finanzen, Cybersicherheit, Einhaltung von Auflagen und ESG sowie geographische Aspekte. 