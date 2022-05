Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Staatsanleihemärkten in den USA sowie im Euroraum war in der Berichtswoche eine deutliche Reaktion auf die vorangegangenen Kursverluste zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Viele Marktteilnehmer hätten sich in jüngster Vergangenheit vor dem Hintergrund erhöhter Inflationserwartungen und einer folgenden restriktiveren Geldpolitik durch die Notenbanken stark auf der Verkaufsseite positioniert. In diesem Zuge seien zum Wochenauftakt zunächst neue Höchststände im aufwärtsgerichteten Renditetrend zu beobachten gewesen. Bei den US-Treasuries mit zehn Jahren Laufzeit sei es renditeseitig in Richtung 3,2 Prozent gegangen. Deutsche Bundesanleihen hätten sich zwischenzeitlich in der Spitze mit knapp 1,2 Prozent verzinst. ...

