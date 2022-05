DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q (08:00 Analystentelefonkonferenz; 09:30 Presse-Call), Stuttgart 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (11:00 hybride PK in Frankfurt), Neustadt/Weinstraße 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q, Brunnthal bei München *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q PROGNOSE: 7,4% 4. Quartal: 7,4% 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -46.900 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H, Bristol *** 08:30 FR/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede im Institut Montaigne, Paris 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Senatsbeschluss (ohne mündliche Verhandlung) über Bettensteuer, Karlsruhe 10:00 DE/SGL Carbon SE, Online-HV 10:00 DE/Kuka AG, Online-HV 10:00 DE/Software AG, Online-HV 10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/Norma Group SE, Online-HV *** 10:15 EU/Treffen der Verteidigungsminister, ca 15:30 PK, Brüssel *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+5,0% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+5,0% gg Vj 4. Quartal: +0,3% gg Vq/+4,7% gg Vj 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck und Thüringens Ministerpräsident Ramelow, PK zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, Ettersburg 11:00 DE/Teamviewer AG, Online-HV 11:00 DE/SLM Solutions Group AG, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro (Kupon: 0,20%) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Liechtensteins Regierungschef Risch, PK nach Gespräch, Berlin 14:00 DE/Flatexdegiro AG, Online-HV 14:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) auf der Energy Infrastructure Council Investor Conference *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,5% zuvor: 78,3% *** 16:00 US/Lagerbestände März PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm *** 20:00 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an einer Diskussion beim Wall Street Journal Future of Everything Festival, New York 20:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) auf Cleveland Fed Conversations on Central Banking 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:30 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei "Money Marketeers"- Veranstaltung - FR/Engie SA, Ergebnis 1Q, Paris - Börsenfeiertag Norwegen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

