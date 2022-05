Welche ETFs standen beim Smartbroker auf den ersten zwanzig Plätzen der Meistgehandelten in der vergangenen Handelswoche? Neues Ranking.

Im Vergleich zur Vorwoche ist der Amundi ETF DAX UCITS ETF DR vom zweiten auf den ersten Platz aufgestiegen. Der Fonds mit dem Hauptthema erneuerbare Energien, iShares Global Clean Energy UCITS ETF, rutscht weiter langsam nach unten an die elfte Stelle.



Neu im Ranking und auf Platz zehn: der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF A $. Ebenso frisch dabei an sechster Stelle ist der Franklin FTSE India ETF $ Acc.



Hier die Top 20 der am häufigsten gehandelten ETFs beim Smartbroker der letzten Woche:

1. Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 2. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 3. Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C 4. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 5. Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 6. Franklin FTSE India ETF $ Acc 7. Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap 8. ETFS Industrial Metals 9. HSBC MSCI WORLD ETF 10. First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF A $ 11. iShares Global Clean Energy UCITS ETF 12. iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) 13. Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 14. iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) 15. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) 16. iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) 17. Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 18. iShares MSCI ACWI UCITS ETF 19. iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B 20. Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0005933931,DE000A0KRKG7,LU0274211480,LU0292106241,IE00B1XNHC34,FR0010655712,IE00B4L5Y983,IE00B5BMR087,IE00B53SZB19,LU0411075020,LU0411075376,IE00B4X9L533,IE00B3RBWM25,IE00BKM4GZ66,IE00BJ0KDQ92,IE00B6R52259,IE00BF4RFH31,IE00BHZRQZ17,IE00BK5BQT80,IE00BF16M727