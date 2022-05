Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 21/22Dienstag, 24.05.Bitte Zeitkorrekturen beachten:21.05 neoriginalBecoming CharlieFehl am Platz21.20 neoriginalBecoming CharlieMehr als Entweder Oder21.35 neoriginalBecoming CharlieSonne, Mond und Erde21.55 neoriginalDeadlinesStein22.20 neoriginalDeadlinesSchmetterlingstage22.45 München Mord - Auf der Straße, nachts, allein(vom 14.10.2017)0.15 neoriginalDeadlinesStein0.35 neoriginalDeadlinesSchmetterlingstage1.00 München Mord - Einer, der's geschafft hat(vom 23.5.2017)2.30 Terra XBlaues Wunder Pazifik (1)Paradies und Hölle3.15 Terra XBlaues Wunder Pazifik (2)Labor des Lebens4.00 Terra XExtreme der TiefseeEisige Abgründe4.50 Terra XDer Hai - Magie eines Monsters5.35 Terra X-6.20 Phantom der Tiefsee - Der Riesenkalmar(Die Sendung "Frag den Lesch" entfällt.)Woche 22/22Dienstag, 31.05.Bitte Zeitkorrekturen beachten:23.20 neoriginalBecoming CharlieFehl am Platz23.40 neoriginalBecoming CharlieMehr als Entweder Oder23.50 neoriginalBecoming CharlieSonne, Mond und Erde0.15 neoriginalNix FestesAlles auf Anfang0.35 neoriginalNix FestesDie große Rede1.00 München Mord - Leben und Sterben in Schwabing(vom 2.7.2019)2.30 Terra XDie Sonnenstadt der PharaonenFilm von Sandra Papadopoulos3.15 Terra XDas Trojanische PferdAuf der Spur eines Mythos4.00 Terra XDer letzte Tag von Pompeji4.50 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieRätselhafte Bauten5.35 Terra X-6.20 Ungelöste Fälle der ArchäologieMumien(Die Sendung "Frag den Lesch" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5223674