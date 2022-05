DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

OCCIDENTAL PET. 12/23 OPCA US674599CE35 17.05.2022 HZE/EOT

OCCIDENTAL PET. 15/45 OPCC US674599CF00 17.05.2022 HZE/EOT

OCCIDENTAL PET. 15/25 US674599CG82 17.05.2022 HZE/EOT

OCCIDENTAL PET. 16/26 US674599CH65 17.05.2022 HZE/EOT

OCCIDENTAL PET. 16/46 OPCD US674599CJ22 17.05.2022 HZE/EOT

OCCIDENTAL PET. 16/47 OPCE US674599CL77 17.05.2022 HZE/EOT

OCCIDENTAL PET. 16/27 US674599CM50 17.05.2022 HZE/EOT

OCCIDENTAL PET. 2048 OPCF US674599CN34 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 19/26 US674599CR48 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 19/29 US674599CS21 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 19/24 US674599CW33 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 19/39 US674599CX16 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 19/49 US674599CY98 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 19/36 ZO US674599DG73 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 20/25 OPCG US674599DY89 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 20/25 US674599EB77 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 20/28 US674599EC50 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 20/30 US674599ED34 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 20/25 OPCI US674599EE17 17.05.2022 HZE/EOT

OCCID.PETROL 20/31 OPCK US674599EF81 17.05.2022 HZE/EOT

