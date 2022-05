Der Fall um Fynn Kliemann und die in Bangladesch und Vietnam gefertigten Masken bleibt rätselhaft. Wie viel und was genau wusste die Geschäftsführung des Versenders About You darüber, dass die Masken entgegen der Angaben doch nicht in Europa produziert wurden? Vor zehn Tagen veröffentlichte das ZDF Magazin Royale eine im üblichen Jan-Böhmermann-Stil aufbereitete Geschichte über den Unternehmer, DIY-Spezialisten und Influencer Fynn Kliemann, der bei Deals mit Schutzmasken betrogen haben soll. Dabei geht es vor allem um die Herkunft der angeblich in Europa gefertigten Masken, die letzten Endes tatsächlich aus Bangladesch und Vietnam kamen. Sie wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...