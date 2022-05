Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (234/22)

As from May 16, 2022, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR ELUX X5 AVA 2 GB00BL00L259 BEAR BENSIN X5 AVA 7 GB00BL04WZ73 BULL COIN X4 AVA 4 GB00BNV1LQ50 BULL NASD X15 AVA 14 GB00BNTVD496 BULL SP50 X15 AVA 12 GB00BNTQ2X62 MINI L ATLAS AVA 34 GB00BL01QK14 MINI L OLJA AVA 355 GB00BL00T211 MINI L SP500 AVA 94 GB00BL00L697 MINI L SOCKER AVA 17 GB00BL002L17 MINI L SWMA AVA 11 GB00BG62Y989 MINI L WTI AVA 28 GB00BL00SZ73 MINI L WTI AVA 29 GB00BL00TL03 MINI L WTI AVA 30 GB00BL00TP41 MINI S ATLAS AVA 46 GB00BNTT6F56 TURBO L OLJA AVA 430 GB00BL00JC14 TURBO L NASDQ AVA 81 GB00BL00K400 The last day of trading will be May 16, 2022. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.