Vantage Towers mit soliden Zahlen

Das Unternehmen präsentierte Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, unter anderem den DAX© und die Aktie der Shop Apotheke Europe unter die Lupe.



Der in Düsseldorf ansässige Funkturmbetreiber präsentierte am Montagmorgen sein Zahlenwerk zum im März abgelaufenen vergangenen Geschäftsjahr. Die eigenen Prognosen wurden erfüllt und zudem wurden die Ziele für das neue Geschäftsjahr bekanntgegeben. Auf Umsatzbasis ohne Berücksichtigung der Durchleitungseinnahmen erwarte man im neuen Geschäftsjahr ein Wachstum im Vorjahresvergleich von drei bis fünf Prozent. Das operative Ergebnis (EBITDA) solle laut eigener Aussagen auf 550 bis 570 Millionen Euro steigen. Im vergangenen Geschäftsjahr stand ein EBITDA von 543 Millionen Euro zu Buche. Darüber hinaus möchte man laut Management im neuen Geschäftsjahr den Fokus auf die Gewinnung von Nicht-Vodafone-Kunden legen, da diese besonders lukrativ seien. Der Konzern wolle laut eigenen Angaben seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende je Aktie von 63 Cent ausschütten.





Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, analysiert in der heutigen Ausgabe des börsentäglich erscheinenden Newsletters Daily Trading u.a. den DAX und die Aktie der Shop Apotheke Europe. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen.

