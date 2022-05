London (www.fondscheck.de) - Pressemitteilung von HANetf Limited und ETC Group vom 16. Mai 2022:Als die ETC Group im Juni 2020 ihren ersten Krypto-ETC, den BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin (ISIN DE000A27Z304/ WKN A27Z30, Börsenkürzel BTCE) an der Deutschen Börse notierte, war eine der am häufigsten gestellten Fragen von Privatanlegern in Deutschland noch nicht geklärt: Wie steht es um die einkommensteuerliche Behandlung von Krypto-ETCs? Zur Klärung dieser Frage hat das Bundesfinanzministerium (BMF) nun ein Schreiben zu Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von sonstigen Token veröffentlicht. Das bestätigt, dass Krypto-ETCs wie diejenigen der ETC Group genauso wie physische Gold ETCs behandelt werden sollen, beispielsweise Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB) oder The Royal Mint Physical Gold (ISIN XS2115336336/ WKN A279KU), die bereits steuerfrei sind. ...

