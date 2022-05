Der US-Aktienmarkt kommt zum Auftakt der neuen Handelswoche nicht in Schwung. Nach der Erholung am vergangenen Freitag schlagen Wachstumssorgen sowie schwache Konjunkturdaten aus China und den USA auf die Stimmung der Anleger. Neben dem US-Leitindex Dow Jones setzen auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 ihre jüngste Verlustserie fort.Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und den USA schürten zu Wochenbeginn die Wachstumssorgen einmal mehr an. Die strikten Beschränkungen ...

