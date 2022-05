DJ PTA-News: TELES AG Informationstechnologien: Pharma treibt den Umsatz auf mehr als 19 Mio. (Vj: TEUR 540) im ersten Quartal

Berlin (pta040/16.05.2022/17:00) - Die TELES AG Informationstechnologien (ISIN DE000A289B07 / WKN A289B0) wächst gegen den Markt weiter erheblich. Das Segment Arzneimittelversorgung erweist sich als der stärkste Wachstumstreiber.

* Umsatz Q1-2022 von EUR 19,5 Millionen (Vj: TEUR 540 >> 500 %) * Operativer Cashflow Q1-2022 von EUR 2,2 Millionen (Vj. TEUR 125 >> 500 %)

Der TELES-Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 19,5 Millionen (Vj. TEUR 540). Der operative Cashflow wuchs auf EUR 2,2 Millionen (Vj. TEUR 125). Beides ist Ausdruck der großen Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens.

Die Ertragslage des TELES-Konzerns hat sich im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Der Rohertrag verdreifachte sich auf EUR 1,3 Millionen (Vj. TEUR 419) und übertraf damit die Prognose.

Die Investition von TEUR 383 umfasst vor allem Aufwände für die fortschreitende Automatisierung bei der EURO RX Arzneimittel GmbH. Die Finanzmittel lagen zum 31.03.2022 bei EUR 3 Millionen (Vj. TEUR 798) und bieten eine solide Grundlage für das weitere Wachstum.

Der Personalaufwand ist wegen der Integration der EURO RX Arzneimittel GmbH um 121 % auf TEUR 822 (Vj. TEUR 373) gestiegen. Die Abschreibungen lagen bei TEUR 95 (Vj. 22). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 49 (Vj. TEUR 0). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 444 (Vj. 142) lag das EBITDA bei TEUR 130 (Vj. -96) und das Konzernergebnis bei TEUR -99 (Vj. TEUR -146).

Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 11,3 Millionen wegen des größeren Umlaufvermögens auf EUR 14,4 Millionen erhöht.

