Der unabhängige Versicherungsmakler VCA wird von ecoblue übernommen. Das Unternehmen bleibt an seinem Standort am Chiemsee. Es hat aber ein Wechsel in der Geschäftsführung stattgefunden. Die Vermögensberatung ecoblue AG hat die VCA Finanz & Versicherungsmakler Chiemgau-Achental GmbH übernommen. Standort des unabhängigen Versicherungsmaklers VCA bleibt Übersee am Chiemsee. Das vierköpfige Team der VCA bleibt dem Unternehmen ebenfalls erhalten und wurde zudem auf sieben Personen aufgestockt.Wechsel ...

