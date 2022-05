Was denn nun? Erst im März hatte JPMorgan allen China-Aktien mit Tech- und Internet-Bezug pauschal das Prädikat "Uninvestierbar" verliehen. Zwei Monate später bekommen Alibaba und Co jetzt aus derselben Ecke plötzlich Kaufempfehlungen. Dabei waren die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China enttäuschend.Andererseits wurden schwache Daten angesichts der Covid-Lockdowns in China ohnehin erwartet. Bei JPMorgan meint man nun: "Die erheblichen Unsicherheiten, mit denen der Sektor konfrontiert ist, dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...