Das Ampel-Bündnis war mit dem Anspruch "Mehr Fortschritt wagen" angetreten . Es weckte nach einer langen Phase der behäbigen Großen Koalition die Erwartung eines Aufbruchs. Auch wegen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine konnte das Trio nicht befreit durchstarten. Aber die Fülle handwerklicher Fehler, die Ankündigungspolitik und das parteipolitische Vorgehen beim Verteilen von Finanzhilfen haben viele Wähler ernüchtert, was ein Teil der Erklärung für die niedrige Wahlbeteiligung in NRW ist. Die Ampel benötigt einen Neustart mit Aufbruch in der Wohnungspolitik, echter Verkehrswende und einem planvollen Umgang mit der Inflation.



